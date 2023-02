WTA Merida 2023, Stephens e Siniakova le avversarie di Giorgi e Cocciaretto (Di venerdì 24 febbraio 2023) La prima edizione del torneo WTA di Merida ha delineato le partecipanti ai quarti di finale. Durante la notte italiana si sono svolte le sfide per capire chi avrebbe raggiunto al turno successivo Caty McNally, Kimberly Birrell e le nostre Camila Giorgi ed Elisabetta Cocciaretto. Scontro d’élite per la marchigiana, che incrocerà la racchetta con Sloane Stephens. L’americana ha combattuto una battaglia all’ultimo sangue con la russa Varvara Gracheva, uscita sconfitta solo al tie-break del terzo e decisivo set dopo quasi tre ore di gioco. Camila non affronta la statunitense da tre anni e mezzo, ma è in vantaggio negli scontri diretti per tre successi a due. Match interessante anche per la Cocciaretto, che se la vedrà con la ceca Katerina Siniakova. La numero 4 del seeding è riuscita ad ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 febbraio 2023) La prima edizione del torneo WTA diha delineato le partecipanti ai quarti di finale. Durante la notte italiana si sono svolte le sfide per capire chi avrebbe raggiunto al turno successivo Caty McNally, Kimberly Birrell e le nostre Camilaed Elisabetta. Scontro d’élite per la marchigiana, che incrocerà la racchetta con Sloane. L’americana ha combattuto una battaglia all’ultimo sangue con la russa Varvara Gracheva, uscita sconfitta solo al tie-break del terzo e decisivo set dopo quasi tre ore di gioco. Camila non affronta la statunitense da tre anni e mezzo, ma è in vantaggio negli scontri diretti per tre successi a due. Match interessante anche per la, che se la vedrà con la ceca Katerina. La numero 4 del seeding è riuscita ad ...

infoitsport : Atp Rio - Fognini 'si regala' Alcaraz. Wta Merida - z_kortu : WTA 250 Merida - Quarter-finals ?? Magda Linette - Rebecca Peterson Caty McNally - Kimberly Birrell Elisabetta Cocc… - Respiro_Tenis : Cuartos de final WTA 250 Mérida ????: ???? Linette vs Peterson ???? ???? McNally vs Birrell ???? ???? Cocciaretto vs Siniako… - tennisswedes : WTA Merida (R16) Rebecca Peterson (140) - Alicia Parks (51) 6-4, 6-2. - VIPTM87 : WTA Merida ?? Rebecca Peterson -105 ML ?? -