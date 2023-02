Wta Dubai 2023: Swiatek piega Gauff, in finale sfiderà una scatenata Krejcikova (Di venerdì 24 febbraio 2023) La finale del Wta di Dubai 2023, il primo 1000 della stagione, sarà Swiatek-Krejcikova. Tutto facile per la tennista polacca, che ha allungato la sua striscia di vittorie aperta la scorsa settimana a Doha, con la conquista del titolo e appena cinque giochi lasciati per strada. Dopo i comodi successi contro Fernandez e Samsonova (per un totale di tre game persi), contro Coco Gauff sono arrivate le prime difficoltà. La numero uno al mondo è comunque riuscita a uscirne indenne, imponendosi per 6-4 6-2 in un’ora e mezza. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI Nell’atto conclusivo del torneo se la vedrà contro una Barbora Krejcikova a dir poco on fire. I quattro match point annullati al secondo turno a Kasatkina hanno rappresentato le cosiddette sliding doors per la ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ladel Wta di, il primo 1000 della stagione, sarà. Tutto facile per la tennista polacca, che ha allungato la sua striscia di vittorie aperta la scorsa settimana a Doha, con la conquista del titolo e appena cinque giochi lasciati per strada. Dopo i comodi successi contro Fernandez e Samsonova (per un totale di tre game persi), contro Cocosono arrivate le prime difficoltà. La numero uno al mondo è comunque riuscita a uscirne indenne, imponendosi per 6-4 6-2 in un’ora e mezza. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI Nell’atto conclusivo del torneo se la vedrà contro una Barboraa dir poco on fire. I quattro match point annullati al secondo turno a Kasatkina hanno rappresentato le cosiddette sliding doors per la ...

