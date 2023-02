WTA Dubai 2023, risultati 24 febbraio: Iga Swiatek e Barbora Krejcikova in finale (Di venerdì 24 febbraio 2023) Oggi si sono disputate le semifinali del tabellone principale del torneo Dubai Duty Free Tennis Championships 2023, di categoria WTA 1000, in programma a Dubai (Emirati Arabi Uniti): disputati entrambi gli incontri, senza azzurre protagoniste. Nella parte alta del main draw la polacca Iga Swiatek, testa di serie numero 1, prosegue nella sua cavalcata vincente superando anche la statunitense Cori Gauff, numero 5 del tabellone, battuta con lo score di 6-4 6-2 in un’ora e mezza. Nella parte bassa del tabellone la ceca Barbora Krejcikova guadagna il passaggio all’ultimo atto eliminando in tre set la statunitense Jessica Pegula, numero 3 del seeding, sconfitta con il punteggio di 6-1 5-7 6-0 in due ore di gioco. ATP Rio 2023, Fabio Fognini strappa un set a Carlos Alcaraz ma ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 febbraio 2023) Oggi si sono disputate le semifinali del tabellone principale del torneoDuty Free Tennis Championships, di categoria WTA 1000, in programma a(Emirati Arabi Uniti): disputati entrambi gli incontri, senza azzurre protagoniste. Nella parte alta del main draw la polacca Iga, testa di serie numero 1, prosegue nella sua cavalcata vincente superando anche la statunitense Cori Gauff, numero 5 del tabellone, battuta con lo score di 6-4 6-2 in un’ora e mezza. Nella parte bassa del tabellone la cecaguadagna il passaggio all’ultimo atto eliminando in tre set la statunitense Jessica Pegula, numero 3 del seeding, sconfitta con il punteggio di 6-1 5-7 6-0 in due ore di gioco. ATP Rio, Fabio Fognini strappa un set a Carlos Alcaraz ma ...

