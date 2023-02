Wo Long: Fallen Dynasty, disponibile la demo finale (Di venerdì 24 febbraio 2023) La demo finale di Wo Long: Fallen Dynasty è finalmente disponibile e per l’occasione è stato anche pubblicato un nuovissimo trailer del gioco Wo Long: Fallen Dynasty è un nuovo soulslike in sviluppo da parte di Koei Tecmo Games e Team Ninja. Il titolo è ambientato in una versione dark fantasy della Cina durante il periodo dei Tre Regni e vi metterà nei panni di un soldato che dovrà affrontare demoni e altre creature da incubo grazie alle sue tecniche basate sulle arti marziali cinesi. Ormai manca davvero poco all’uscita di questo nuovo action RPG, ma nonostante ciò Koei Tecmo ha deciso di offrire a tutti i fan la possibilità di provarlo in anteprima. Da oggi infatti è finalmente disponibile la ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ladi Woè finalmentee per l’occasione è stato anche pubblicato un nuovissimo trailer del gioco Woè un nuovo soulslike in sviluppo da parte di Koei Tecmo Games e Team Ninja. Il titolo è ambientato in una versione dark fantasy della Cina durante il periodo dei Tre Regni e vi metterà nei panni di un soldato che dovrà affrontareni e altre creature da incubo grazie alle sue tecniche basate sulle arti marziali cinesi. Ormai manca davvero poco all’uscita di questo nuovo action RPG, ma nonostante ciò Koei Tecmo ha deciso di offrire a tutti i fan la possibilità di provarlo in anteprima. Da oggi infatti è finalmentela ...

