Weinstein, nuova condanna a 16 anni per stupro (Di venerdì 24 febbraio 2023) nuova condanna, negli Usa, a carico di Harvey Weinstein. Il produttore cinematografico ex 're di Hollywood', dovrà scontare ulteriori 16 anni di carcere. Lo ha stabilito un tribunale di Los Angeles al termine del secondo processo per molestie e stupri. La sentenza del tribunale californiano, del 23 febbraio, costituisce la certezza che, di fatto, Weinstein finirà i suoi giorni dietro le sbarre. Il produttore deve infatti già scontare un'altra condanna a 23 anni e il 19 marzo compirà 71 anni. L'ex produttore cinematografico Harvey Weinstein. Foto Ansa/Epa Etienne Laurent Processo a Weinstein L'udienza del processo di Los Angeles si è svolta circa due mesi dopo il verdetto della giuria che aveva riconosciuto ...

