Weinstein condannato ad altri 16 anni per aggressione e stupro

Il produttore cinematografico statunitense Harvey Weinstein, tra i padri della Miramax, probabilmente dovrà passare il resto della sua vita dietro le sbarre. L'ex re di Hollywood, 70 anni, dopo la ...

