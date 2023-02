Weekend a Roma, cosa fare sabato 25 e domenica 26 febbraio 2023: sagre, mostre ed eventi in programma (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ultimo Weekend di febbraio, con il carnevale archiviato e tanti nuovi appuntamenti che arrivano in città. Le temperature miti, le giornate che si allungano proiettano già alla primavera e aumentano il desiderio di andare a spasso per Roma. cosa fare nel Weekend a Roma? La Capitale si prepara ad un fine settimana in cui si mangia, si beve, ci si diverte con eventi per tutta la famiglia. Non mancano le mostre, gli spettacoli teatrali e gli appuntamenti per gli amanti del vintage. Spazio infine alle sagre e a quel pizzico di magia che non guasta. Se vi state chiedendo cosa fare sabato 25 e domenica 26 febbraio a Roma e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ultimodi, con il carnevale archiviato e tanti nuovi appuntamenti che arrivano in città. Le temperature miti, le giornate che si allungano proiettano già alla primavera e aumentano il desiderio di andare a spasso pernel? La Capitale si prepara ad un fine settimana in cui si mangia, si beve, ci si diverte conper tutta la famiglia. Non mancano le, gli spettacoli teatrali e gli appuntamenti per gli amanti del vintage. Spazio infine allee a quel pizzico di magia che non guasta. Se vi state chiedendo25 e26e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Weekend a Roma, cosa fare sabato 25 e domenica 26 febbraio 2023: sagre, mostre ed eventi in programma - minuttfminutt : RT @pelleimpura: La mezza giornatina che volevamo trascorrere a Roma si è trasformata IN UN INTERO WEEKEND ?? - RomeoCo75863661 : @DrainYourNuts Un bacio da Roma e buon weekend - NotizieVirgilio : ?? Roma prepara l'addio a Costanzo: dove sarà allestita la camera ardente La camera ardente per Maurizio Costanzo sa… - MassimoChiaram7 : RT @Secret_Maps: Ancora immersi tra gli scorci di Trastevere… ??ps: e per scoprire le chicche della zona, provate la nostra app gratuita ??… -