Washington annuncia altri 2 mld di aiuti militari a Ucraina

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Washington erogherà un'altra tranche di aiuti militari all'Ucraina pari a 2 miliardi di dollari, un anno dopo l'inizio dell'invasione russa: lo ha annunciato alla CNN il consigliere per la sicurezza

erogherà un'altra tranche di aiuti militari all'Ucraina pari a 2 miliardi di dollari, un anno dopo l'inizio dell'invasione russa: lo ha annunciato alla CNN il consigliere per la sicurezza ...Le sanzioni della Casa Biancaattuerà nuove sanzioni 'significative' contro la Russia . Lola Casa Bianca, alla vigilia del primo anniversario dell'invasione dell'Ucraina da parte ...

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Washington erogherà un'altra tranche di aiuti militari all'Ucraina pari a 2 miliardi di dollari, un anno dopo l'inizio dell'invasione russa: lo ha annunciato alla CNN il ...Sanzioni: l'Europa no, gli Stati Uniti sì. Mentre Bruxelles è costretta a rimandare a oggi il varo del decimo pacchetto di misure volte a colpire economicamente la Russia, dovendosi impegnare in una c ...