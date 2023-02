Vuole la Premier, Allegri e Inzaghi restano di sasso (Di venerdì 24 febbraio 2023) Una delle rivelazioni del campionato, già seguito con interesse da Juve e Inter, avrebbe scelto il fascino del campionato inglese Il campionato di Serie A ha regalato finora i grandi… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 24 febbraio 2023) Una delle rivelazioni del campionato, già seguito con interesse da Juve e Inter, avrebbe scelto il fascino del campionato inglese Il campionato di Serie A ha regalato finora i grandi… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg1Rai : A un anno dall’invasione russa parla in esclusiva al Tg1 Zelensky. Per il presidente Ucraino è alto il rischio che… - napolipiucom : Giuntoli vuole il super colpo dalla Premier League: un giocatore a parametro zero #CalcioNapoli #giuntoli #napoli… - infoitsport : Giuntoli vuole il super colpo dalla Premier League: un giocatore a parametro zero - ilnapolionline : RT @ilnapolionline: Dalla Premier al Psg e ai club italiani pronti i sondaggi con l'allenatore. DeLa vuole blindarlo - - cmdotcom : #Inter e #Juve? #Scalvini vuole di più: 'Mercato? Voglio giocare in #Premier' -