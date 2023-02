Vuoi andare a Uomini e Donne? La singola caratteristica che cerca Maria De Filippi (Di venerdì 24 febbraio 2023) Se Vuoi andare a Uomini e Donne non puoi non tenere a mente questa caratteristica. Maria De Filippi te ne sarà davvero grata: ecco perché. Uomini e Donne è uno dei programmi più apprezzati in assoluto da tutto il pubblico. In termini di ascolti anche a distanza di anni si tratta di una vera e propria macchina da ascolti. I motivi sono più che palesi. Apprezziamo la trasmissione per aver lanciato modelle note del calibro di Sophie Codegoni, autrice di scatti fotografici dalla vista celestiale. Credits: Mediaset PlayMa i motivi di tale apprezzamento sono anche altri. Momenti romantici, tanto trash (quello positivo) ma soprattutto la conduzione magistrale di un’instancabile e intramontabile Maria De ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 24 febbraio 2023) Senon puoi non tenere a mente questaDete ne sarà davvero grata: ecco perché.è uno dei programmi più apprezzati in assoluto da tutto il pubblico. In termini di ascolti anche a distanza di anni si tratta di una vera e propria macchina da ascolti. I motivi sono più che palesi. Apprezziamo la trasmissione per aver lanciato modelle note del calibro di Sophie Codegoni, autrice di scatti fotografici dalla vista celestiale. Credits: Mediaset PlayMa i motivi di tale apprezzamento sono anche altri. Momenti romantici, tanto trash (quello positivo) ma soprattutto la conduzione magistrale di un’instancabile e intramontabileDe ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... il_Maggiore : @humarius @marinellibar L’unico accettabile è “se vuoi, puoi andare affanculo”. - Barbara57514325 : @SkyItalia @MasterChef_it Scelta giusta! Forse avrei messo Roberto al posto di Edoardo che secondo me ha fatto piat… - ilmauro85 : @ilragazzotopo ma vuoi andare a lavorare brutta ameba - SunnyLiberty : RT @MartiManca2003: @Amicispoiler_ @sonoesaurita21 Rudy con chi vuoi andare al serale? Da solo? - GMuccari : RT @Naranmike: 'Non so di preciso cosa sia la mãgiå, ma so che inizia sempre quando non te ne vuoi più andare. Dai luõghi, dai pensie… -