VOTI&STATS – Roma Salisburgo, Belotti gol e il ritorno dell’anima italiana (Di venerdì 24 febbraio 2023) Tutti i dettagli sulla sfida tra Roma e Red Bull Salisburgo che ha regalato la qualificazione ai giallorossi La Roma ha superato l’ostacolo playoff eliminando il Salisburgo. All’Olimpico ha raccolto quanto non era riuscito in Austria, dov’era arrivata una sconfitta immeritata nei minuti finali. Il 2-0 di ieri è stato propiziato da uno-due rapido, prodotto dopo la mezzora. E se per l’autore del raddoppio, Paulo Dybala, la prestazione è stata una conferma di quanto il suo talento faccia la differenza, la buona notizia è arrivata da Andrea Belotti, bravo a siglare la rete che ha sbloccato la gara. Nella tabella vedete quali sono state le zone dove ha agito nei 7 degli 8 incontri europei della Roma nei quali è sceso in campo, per un totale non elevatissimo di 400 minuti su 720 totali. ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Tutti i dettagli sulla sfida trae Red Bullche ha regalato la qualificazione ai giallorossi Laha superato l’ostacolo playoff eliminando il. All’Olimpico ha raccolto quanto non era riuscito in Austria, dov’era arrivata una sconfitta immeritata nei minuti finali. Il 2-0 di ieri è stato propiziato da uno-due rapido, prodotto dopo la mezzora. E se per l’autore del raddoppio, Paulo Dybala, la prestazione è stata una conferma di quanto il suo talento faccia la differenza, la buona notizia è arrivata da Andrea, bravo a siglare la rete che ha sbloccato la gara. Nella tabella vedete quali sono state le zone dove ha agito nei 7 degli 8 incontri europei dellanei quali è sceso in campo, per un totale non elevatissimo di 400 minuti su 720 totali. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Antonio_Tajani : L'Italia ha votato a favore della 'Risoluzione per la pace' in #Ucraina che è stata adottata dalle Nazioni Unite co… - amnestyitalia : Con 84 voti a favore e 61 contro, il decreto sulle Ong è diventato legge. Da oggi, le operazioni di ricerca e socco… - ferrazza : Quando le opposizioni dicono che il fascismo non esiste più, lo fanno per calcolo elettorale, perché sostenerlo par… - benophiejoy : A me serve aiuto, ho diverse email ma non riesco ad usarle, da app quando provo cambiare account mi fa che ho già d… - TinazziL : Quello che mi dà piu' fastidio è che non puoi punire in alcun modo questi esseri schifosi che ti prendono per il cu… -