Von der Leyen: 'La Russia è fuori dal mondo, il voto all'Onu lo dimostra' (Di venerdì 24 febbraio 2023) "A un anno dall'inizio della sua guerra brutale Putin non è riuscito ad ottenere nemmeno uno dei suoi obiettivi strategici. Invece che dividere l'Unione europea ci ha trovati uniti e determinati a ... Leggi su globalist (Di venerdì 24 febbraio 2023) "A un anno dall'inizio della sua guerra brutale Putin non è riuscito ad ottenere nemmeno uno dei suoi obiettivi strategici. Invece che dividere l'Unione europea ci ha trovati uniti e determinati a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ladyonorato : Sul diniego all’audizione pubblica di Ursula Von Der Leyen, qui la mia risposta a @byoblu - ladyonorato : ?? Il New York Times porta in giudizio l’#UE per obbligare la #CommissioneEuropea a rivelare i contenuti degli Sms f… - ladyonorato : ?? La Presidente + la CoP (Conferenza dei Presidenti) del #ParlamentoEuropeo BOCCIA la richiesta della Commissione C… - NATOlizer : Ucraina, la diretta - Nato e von der Leyen bocciano il piano di pace cinese: 'Non è credibile', 'sono solo...… - ilucian2 : @Mariva2000 @adrianocasotto Invece io penso che i politici europei subiscono una pressione esterna= o ti mangi ques… -