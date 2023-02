Volley femminile, serie A1, 20° giornata. Secondo posto in palio tra Milano e Scandicci. Novara prova a rialzarsi con Casalmaggiore (Di venerdì 24 febbraio 2023) C’è una fetta di Secondo posto in palio nella 20ma giornata del campionato di serie A1 di Volley femminile. Di fronte al Palasport di Monza ci sono la terza forza del campionato, il Vero Volley Milano e la seconda in classifica, il Savino del Bene Scandicci. E’ una partita che sfugge ad ogni pronostico e che vede di fronte due delle grandi protagoniste della stagione in corso, forse, al momento, le uniche due squadre in grado di mettere in difficoltà la capolista Conegliano, in attesa che Novara ritrovi la strada maestra. Milano, che rincorre a 3 punti, ha vinto le ultime tre partite consecutive, anche Scandicci, con il pensiero rivolto anche al quarto di finale della ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 febbraio 2023) C’è una fetta diinnella 20madel campionato diA1 di. Di fronte al Palasport di Monza ci sono la terza forza del campionato, il Veroe la seconda in classifica, il Savino del Bene. E’ una partita che sfugge ad ogni pronostico e che vede di fronte due delle grandi protagoniste della stagione in corso, forse, al momento, le uniche due squadre in grado di mettere in difficoltà la capolista Conegliano, in attesa cheritrovi la strada maestra., che rincorre a 3 punti, ha vinto le ultime tre partite consecutive, anche, con il pensiero rivolto anche al quarto di finale della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... colibrisurdo : RT @LegaVolleyFem: ??????? Continua su tutti i campi di #SerieA la collaborazione tra La Lega #Volley Femminile e @UNICEF_Italia , insieme per… - LegaVolleyFem : ??????? Continua su tutti i campi di #SerieA la collaborazione tra La Lega #Volley Femminile e @UNICEF_Italia , insiem… - cuneodice : Volley femminile, A1: Cuneo a Macerata per tornare a vincere e sorridere - Campioni_cn : Volley femminile A1: Cuneo, a Macerata per tornare a vincere e sorridere - cuneo24 : Volley Femminile A1, Cuneo a Macerata per ritrovare punti e sorrisi #cuneo -