Volley, Coppa Italia 2023 semifinali. Milano e Piacenza vogliono ribaltare il pronostico contro Trento e Perugia (Di venerdì 24 febbraio 2023) Un anno meno una settimana dopo si ripete pari pari la final four dello scorso anno di Coppa Italia e l'anomalia è che al Palasport di Roma non ci sono le "magnifiche quattro", quelle attese alla fase finale di ogni evento per investimenti fatti, qualità della rosa e tradizione, ma ci sono due "intruse" di lusso, Piacenza e Milano, che cercheranno di evitare la finale bis dello scorso anno tra le altre due protagoniste della due giorni romana, Perugia, la dominatrice della stagione, e Trento, unica squadra che è riuscita a strappare un punto agli umbri in regular season quando mancano due giornate alla fine. La grande favorita è ovviamente la Gas Sales Bluenergy Perugia che quest'anno ha già vinto due trofei, SuperCoppa Italiana

