Vlahovic se ne andrà? Nessun problema, il sostituto è molto più forte (Di venerdì 24 febbraio 2023) Dusan Vlahovic è al cento di insistenti voci di mercato, ma la Juventus sembra avere le idee chiare per il suo prossimo sostituto. Prima di poter parlare di qualsiasi trattativa in sede di calciomercato, la Juventus dovrà in tutti i modi provare a sistemare la sua situazione nei vari Tribunali, con i bianconeri che sono ormai a un punto quasi di non ritorno con la giustizia. I 15 punti di penalizzazioni per molti sono solamente l’inizio della fine, ma nelle ultime settimane è trapelato un pochino più di ottimismo rispetto a prima, il che è sicuramente una boccata d’aria fresca. Intanto però bisogna comunque tenere in considerazione i possibili sviluppi da un punto di vista della rosa che verrà, con Dusan Vlahovic che per molti sarò ormai prossimo a partire, ma le idee per il suo sostituto sono ben chiare. LaPresseNon ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 24 febbraio 2023) Dusanè al cento di insistenti voci di mercato, ma la Juventus sembra avere le idee chiare per il suo prossimo. Prima di poter parlare di qualsiasi trattativa in sede di calciomercato, la Juventus dovrà in tutti i modi provare a sistemare la sua situazione nei vari Tribunali, con i bianconeri che sono ormai a un punto quasi di non ritorno con la giustizia. I 15 punti di penalizzazioni per molti sono solamente l’inizio della fine, ma nelle ultime settimane è trapelato un pochino più di ottimismo rispetto a prima, il che è sicuramente una boccata d’aria fresca. Intanto però bisogna comunque tenere in considerazione i possibili sviluppi da un punto di vista della rosa che verrà, con Dusanche per molti sarò ormai prossimo a partire, ma le idee per il suosono ben chiare. LaPresseNon ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Allegri____Out : RT @Cate1081: E cmq oggi tutti hanno già dimenticato che #Vlahovic era in panca ieri.. OTTANTACINQUE mln in panchina, manco fossimo il Chel… - Cate1081 : E cmq oggi tutti hanno già dimenticato che #Vlahovic era in panca ieri.. OTTANTACINQUE mln in panchina, manco fossi… - mattiahiguain98 : RT @Cecilia_esse: voglio proprio vedere tutti quelli che ora buttano fango addosso a vlahovic quando in futuro andrà a giocare in una squad… - pol2187 : Andrà a fare il fenomeno altrove e nessuno potrà dirgli nulla... Grazie al ROVINATORE Max Allegri. A lui vanno comp… - lewixbreathin : RT @Cecilia_esse: voglio proprio vedere tutti quelli che ora buttano fango addosso a vlahovic quando in futuro andrà a giocare in una squad… -