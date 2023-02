Vladimir Luxuria ricorda Costanzo | Ci hai sempre difese | grazie a lui ho fatto pace con mia madre

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MariagraziaTar8 : Vladimir Luxuria :intelligente, ha cultura e ironia, tutto quello che non sei tu. Leccacxxx fascista - infoitinterno : La Russa e le sue parole a Belve, arriva la risposta di Vladimir Luxuria - G_A_V_76 : RT @Libero_official: A spegnere le polemiche ci pensa #VladimirLuxuria: '#LaRussa omofobo? No, vi racconto come ha salvato un trans' https… - LucaViaggio : @Ignazio_LaRussa chi ha avuto l'opportunità di conoscerti lo sa. - MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: La Russa e le sue parole a Belve, arriva la risposta di Vladimir Luxuria. La Boldrini all’attacco del presidente del Se… -

Era la fine degli anni '90 quando il pubblico televisivo ha scoperto. E il merito, come ricorda lei stessa sui social, è stato di Maurizio Costanzo che decise di ospitarla nel suo storico talk su Canale 5. Dagli show al Muccassassina di Roma, per ...... Enzo Iacchetti, Giobbe Covatta, Vittorio Sgarbi, Platinette, Pierluigi Diaco ; fu tra i primi a dare voce ae quindi a parlare di persone transgender in tv. Come col Sole e la Luna,...

Ignazio La Russa e il «dispiacere» per il figlio gay: «Non sono omofobo, ho anche dato una rosa a Vladimir Luxuria» Open

Vladimir Luxuria e quella volta che Ignazio La Russa salvò una sua amica transgender Open

Vladimir Luxuria: “Ignazio La Russa omofobo Io dico di no, altrimenti non potrei più guardarmi allo… Il Fatto Quotidiano

"Omofobo Assolutamente no". Luxuria difende La Russa dagli attacchi della sinistra ilGiornale.it

Luxuria difende La Russa: "Non è omofobo. Neanche mio padre stappò lo champagne" Today.it

Da Alba Parietti passando per Simona Ventura, Giorgia Meloni e Giuseppe Conte: il ricordo di Maurizio Costanzo sui social network ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...