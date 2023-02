Vizela vs Benfica – ultime notizie e probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Ilcontinua la sua ricerca del primo titolo di Primeira Liga dalla campagna 2018-2019 quando sabato 25 febbraio affronterà ilall’Estadio do FC. Mentre i padroni di casa cercheranno di interrompere la loro striscia di tre partite senza vittorie, l’As Aguias vuole ottenere la sesta vittoria consecutiva in campionato e allungare il suo vantaggio in testa alla classifica. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21:30 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreVenerdì scorso ilnon è riuscito a conquistare la prima vittoria in trasferta dell’anno e ha ottenuto solo un pareggio per 1-1 contro il Gil Vicente, quando le due squadre si sono affrontate ...