"Vittorio, Vittorio...". Merlino sconvolta: Costanzo è morto, lei crolla in lacrime | Video (Di venerdì 24 febbraio 2023) "Vittorio, Vittorio devo darti una brutta notizia: è morto Maurizio Costanzo". sconvolta, Myrta Merlino interrompe Vittorio Sgarbi in collegamento e la diretta de L'Aria ch tira, su La7, per annunciare la scomparsa del grande giornalista, scomparso a Roma a 84 anni. Un gigante della tv, l'inventore del talk con Bontà loro sulla Rai e poi il suo celeberrimo Maurizio Costanzo Show, una volta traslocato a Fininvest-Mediaset per diventarne uno dei volti simbolo di questi ultimi quarant'anni di piccolo schermo. Oltre che sceneggiatore teatrale, autore e paroliere per Mina (sua la mitica Se telefonando), è stato anche grande scopritore di opinionisti, talenti e tuttologi, compreso lo stesso, giovanissimo ...

