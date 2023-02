Visco “Sui tassi cautela | ma al momento nessuna preoccupazione”

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Sul rialzo deisiamo partiti danegativi, quindi in termini reali a un anno da oggi ireali sono attorno allo zero e, francamente, non c'è da essere preoccupati. Quello che dobbiamo fare è essere cauti nel non fare troppo ma certamente stiamo facendo bene”. Così il governatore della Banca d'Italia, Ignazio, in un'intervista alla CnbcTv, a margine dei lavori del G20, in merito al rialzo deida pate della Bce. “L'ultimo aumento da 50 punti base deciso da Francoforte è stato dovuto al fatto che mentre i prezzi energetici stanno calando questo fenomeno non si sta registrando per i prezzi non energetici e quindi significa che dobbiamo essere cauti e determinati”, ha aggiunto. Quindi, secondo, “dobbiamo decidere sulla base delle ...