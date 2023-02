Visco, i tassi reali Bce sono a zero, nessuna preoccupazione (Di venerdì 24 febbraio 2023) "Bisogna considerare che i tassi (della Bce, ndr) sono saliti di 300 punti base, ma partendo da livelli negativi. In termini reali (cioè al netto dell'inflazione, ndr), i tassi sono ora attorno allo ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 febbraio 2023) "Bisogna considerare che i(della Bce, ndr)saliti di 300 punti base, ma partendo da livelli negativi. In termini(cioè al netto dell'inflazione, ndr), iora attorno allo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : **Bce: Visco, 'su rialzi tassi attenti a non andare troppo oltre'** - - fisco24_info : Visco, i tassi reali Bce sono a zero, nessuna preoccupazione: 'Sul rialzo di marzo nulla è ancora deciso' - LionelloTurboli : Bce divisa sulla politica monetaria: Panetta e Visco spingono per un approccio più prudente, mentre il Consiglio di… -