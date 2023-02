Virtus Bologna-Baskonia in tv oggi, Eurolega basket 2023: orario, canale, programma, streaming (Di venerdì 24 febbraio 2023) Serata europea fondamentale per la Virtus Bologna. La squadra di Sergio Scariolo vivrà un vero e proprio scontro diretto nella venticinquesima giornata di Eurolega, affrontando davanti al proprio pubblico il Baskonia Vitoria. Bologna deve assolutamente vincere per provare a rilanciare le proprie ambizioni playoff. La Virtus attualmente ha un record di 11-13 ed è indietro di due vittorie proprio dagli spagnoli, che sono attualmente al settimo posto. Bologna è reduce dalla sconfitta nella finale di Coppa Italia e potrà contare anche su Tornike Shengelia, sceso in campo proprio ieri sera nel successo della sua Georgia contro l’Olanda (25 punti). Il Baskonia ha vinto solo due delle ultime cinque partite ed è crollato in classifica dopo un momento che lo ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 febbraio 2023) Serata europea fondamentale per la. La squadra di Sergio Scariolo vivrà un vero e proprio scontro diretto nella venticinquesima giornata di, affrontando davanti al proprio pubblico ilVitoria.deve assolutamente vincere per provare a rilanciare le proprie ambizioni playoff. Laattualmente ha un record di 11-13 ed è indietro di due vittorie proprio dagli spagnoli, che sono attualmente al settimo posto.è reduce dalla sconfitta nella finale di Coppa Italia e potrà contare anche su Tornike Shengelia, sceso in campo proprio ieri sera nel successo della sua Georgia contro l’Olanda (25 punti). Ilha vinto solo due delle ultime cinque partite ed è crollato in classifica dopo un momento che lo ...

