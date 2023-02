Virtus Bologna-Baskonia, Eurolega: programma e diretta tv (Di venerdì 24 febbraio 2023) Prosegue la venticinquesima giornata di Eurolega dopo le partite disputate nella giornata di ieri. Tra gli incontri in programma anche Virtus Bologna-Baskonia, al via alle ore 20:30 alla Virtus Segafredo Arena. La squadra di Scariolo deve prontamente voltare pagine dopo la cocente sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Brescia e insegue una vittoria per salire in classifica. Le V Nere, infatti, occupano la dodicesima posizione con 22 punti e hanno nel mirino l’Anadolu Efes. L’avversario, però, è di quelli tosti: gli spagnoli sono sesti con 26 punti e cercano la vittoria per portarsi a ridosso delle prime posizioni. Le ultime da Virtus Bologna-Baskonia, con il programma completo e la diretta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 24 febbraio 2023) Prosegue la venticinquesima giornata didopo le partite disputate nella giornata di ieri. Tra gli incontri inanche, al via alle ore 20:30 allaSegafredo Arena. La squadra di Scariolo deve prontamente voltare pagine dopo la cocente sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Brescia e insegue una vittoria per salire in classifica. Le V Nere, infatti, occupano la dodicesima posizione con 22 punti e hanno nel mirino l’Anadolu Efes. L’avversario, però, è di quelli tosti: gli spagnoli sono sesti con 26 punti e cercano la vittoria per portarsi a ridosso delle prime posizioni. Le ultime da, con ilcompleto e la...

