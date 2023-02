Vip morti nel 2023, elenco completo: ultimo Tohru Okada (Di venerdì 24 febbraio 2023) Quali sono i Vip morti nel 2023? Chi sono i cantanti morti nel 2023? Chi sono gli attori morti nel 2023? Chi sono i calciatori morti nel 2023? Il 2022 si è concluso con due morti eccellenti: Pelé, leggenda brasiliana del calcio, e il Papa “emerito” Benedetto XVI. Anche durante l’anno ci hanno lasciato personalità L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO. Leggi su lucascialo (Di venerdì 24 febbraio 2023) Quali sono i Vipnel? Chi sono i cantantinel? Chi sono gli attorinel? Chi sono i calciatorinel? Il 2022 si è concluso con dueeccellenti: Pelé, leggenda brasiliana del calcio, e il Papa “emerito” Benedetto XVI. Anche durante l’anno ci hanno lasciato personalità L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... shemustsmile : @vivailtrashhh @SBruganelli @alfosignorini @GrandeFratello @GiuliaSalemi93 Tavassi e Micol tra i peggiori concorren… - michelenotbravi : RT @CadeLaPioggia: @trash_italiano Perché in verità il grande fratello vip fa schifo da sempre, questo programma non è certamente nato per… - puledra1977 : @trash_italiano Era ora speriamo che mettano personaggi famosi e non come il #GFvip vip che è pieno di morti di fama - Rossell85236937 : @Manilanazzaro Pensate di salvare il mondo ma in realtà fate un reality a cui partecipano in larga parte morti di… - CadeLaPioggia : @trash_italiano Perché in verità il grande fratello vip fa schifo da sempre, questo programma non è certamente nato… -