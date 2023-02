Vinicio Capossela, la ballata ‘La crociata dei bambini’ ad un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina: “La peggiore delle catastrofi” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Vinicio Caposella, ad un anno dall’inizio del conflitto in Ucraina, ha pubblicato “La crociata dei bambini”, che riprende idealmente il poema di Bertolt Brecht “La crociata dei ragazzi” del 1942. L’urgenza dell’artista nasce dalla voglia di esprimersi su un tema così sentito: “La peggiore delle catastrofi: la guerra, con tutto il corollario di avvelenamento, di semplificazione, di inflazione, di vanificazione di ogni sforzo culturale”. Una ballata contro tutte le guerre che riafferma “l’antimilitarismo, la denuncia della guerra come suprema e più disumana affermazione del Capitale” che ha come vittima principale “l’essenza stessa dell’innocenza, l’infanzia”. Nel poema “La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023)Caposella, ad undall’inizio del conflitto in, ha pubblicato “Ladei bambini”, che riprende idealmente il poema di Bertolt Brecht “Ladei ragazzi” del 1942. L’urgenza dell’artista nasce dalla voglia di esprimersi su un tema così sentito: “La: la, con tutto il corollario di avvelenamento, di semplificazione, di inflazione, di vanificazione di ogni sforzo culturale”. Unacontro tutte le guerre che riafferma “l’antimilitarismo, la denunciacome suprema e più disumana affermazione del Capitale” che ha come vittima principale “l’essenza stessa dell’innocenza, l’infanzia”. Nel poema “La ...

