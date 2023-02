Vinicio Capossela contro la guerra, un brano per affrontare "la peggiore delle catastrofi" (Di venerdì 24 febbraio 2023) Leggi Anche Torna Sponz Fest, decima edizione per il festival di Vinicio Capossela: 'Coltivare la terra e la cultura' Dal poema di Brecht alla ballata Nel poema 'La crociata dei ragazzi' lo scrittore ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 24 febbraio 2023) Leggi Anche Torna Sponz Fest, decima edizione per il festival di: 'Coltivare la terra e la cultura' Dal poema di Brecht alla ballata Nel poema 'La crociata dei ragazzi' lo scrittore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BSalvarani : RT @welikeduel: Questa sera sarà con noi Vinicio Capossela, che presenterà in anteprima a #propagandalive la sua nuova ballata contro tutte… - vilmanicolini : RT @welikeduel: Questa sera sarà con noi Vinicio Capossela, che presenterà in anteprima a #propagandalive la sua nuova ballata contro tutte… - deangeldan : RT @welikeduel: Questa sera sarà con noi Vinicio Capossela, che presenterà in anteprima a #propagandalive la sua nuova ballata contro tutte… - angelicarenzi : RT @welikeduel: Questa sera sarà con noi Vinicio Capossela, che presenterà in anteprima a #propagandalive la sua nuova ballata contro tutte… - welikeduel : Questa sera sarà con noi Vinicio Capossela, che presenterà in anteprima a #propagandalive la sua nuova ballata cont… -