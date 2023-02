Vinicio Capossela canta contro la guerra nel nuovo singolo

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 24 febbraio 2023)torna con unbrano, proprio ad un anno dallo scoppio dellain Ucraina. Ilutore vuole raccontare l’orrore del conflitto, delle bombe, della distruzione, della fame e l’apparente impotenza di un gruppo di ragazzi che lottano per la pace e la libertà. Al pianoforte e alla voceper ilbrano in uscita oggi, 24 febbraio, che racconta l’orrore della. A un anno dallo scoppio della conflitto tra Russia e Ucraina, ilutore parte da un poema tedesco, ambientato nella SecondaMondiale, e lo fa tornare attuale. Il mondo è andato avanti, ma non è riuscito a cancellare il dramma della, ancora presente in tanti ...