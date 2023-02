Vincoli su mobilità docenti e reclutamento 70mila docenti, trattativa a buon punto con l’Europa. L’annuncio della Lega (Di venerdì 24 febbraio 2023) “La trattativa tra Governo e Commissione Europea sui temi afferenti alla scuola è a buon punto, in particolare sul reclutamento di 70.000 docenti entro il 31 dicembre 2024 e sulla mobilità dei docenti, temi questi entrambi strettamente Legati al pnrr e ai relativi fondi". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 24 febbraio 2023) “Latra Governo e Commissione Europea sui temi afferenti alla scuola è a, in particolare suldi 70.000entro il 31 dicembre 2024 e sulladei, temi questi entrambi strettamenteti al pnrr e ai relativi fondi". L'articolo .

