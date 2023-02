Vidic | dal calcio giocato alla politica del calcio | l’ex Inter prova l’ascesa!

Leggi su inter-news

(Di venerdì 24 febbraio 2023)Nemanjadopo essersi svestito dei panni da calciatore non ha alcuna intenzione di abbandonare comunque il mondo pallonaro. Si candida a presidente della Federserba NUOVA ESPERIENZA ?l’ascesa nel mondo delladeldifensore die Manchester United si candida come presidente della Federserba., dunque, è pronto a mettersi giacca e cravatta per cambiare le sorti del mondo pallonaro del proprio paese guidato attualmente da Dragan Dzajic.-News - Ultime notizie emercato- Il presente ...