Videomessaggio del premier Meloni: "Putin ha fallito, il mondo libero è debitore all'Ucraina" (Di venerdì 24 febbraio 2023) A un anno esatto dall'aggressione della Russia all'Ucraina, che ha dato il via alla guerra alle porte d'Europa, il premier Meloni sceglie un Videomessaggio, in coordinamento con i principali partner internazionali, per celebrare il 24 febbraio. E confermare la vicinanza dell'Italia al fianco di Kiev e del popolo ucraino. Meloni: un anno fa l'aggressione di Mosca, ma Putin ha fallito "Esattamente un anno fa – dice Meloni all'inizio del messaggio video – la Federazione russa ha scioccato il mondo invadendo l'Ucraina. L'obiettivo di Putin era far capitolare l'Ucraina per poi rivolgere le sue mire espansionistiche agli altri stati confinanti, non solo europei. Quel piano è fallito", rimarca il ...

