VIDEO – Paventi | «Lukaku | che voglia di sacrificio! Inzaghi lo ha aspettato»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Aumenta la fiducia e di conseguenza anche il minutaggio nelle gambe di Romeluche sta pian piano ritrovando la forma migliore, gli ultimi due gol contro Udinese e Porto lo dimostrano. Il collega e inviato di Sky Sport, Andreaha parlato dell’attaccante belga sempre più nel vivo della stagione. Con una seconda parte che entra nel vivo,sarà sempre più importante e decisivo per Simoneche ha avuto il merito di aspettarlo. NB: Se non visualizzi correttamente questo o altrisul tuo dispositivo, per visualizzarlo senza errori vai sulla versione desktop o mobile nella sezionedi Inter-News.it (clicca qui) Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione ...