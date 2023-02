VIDEO – Lukaku-Brozovic: bentornati! Nuove armi per l’Inter | Good Morning Interfans (Di venerdì 24 febbraio 2023) Good Morning Interfans è il VIDEOeditoriale mattutino di Inter-News.it curato da Daniele Berardi. Ogni mattina il buongiorno ai tifosi interisti sulla Inter-News Web TV arriva in formato VIDEO con una riflessione sui temi più importanti di giornata in casa nerazzurra. Nella puntata odierna focus su Lukaku e Brozovic, tornati protagonisti in Inter-Porto Good Morning Interfans – Ogni mattina, dal lunedì al sabato, l’appuntamento fisso è il nuovo format di Inter-News.it in VIDEO. Il VIDEOeditoriale del nostro Daniele Berardi vi accompagnerà quotidianamente, aprendo le vostre giornate nerazzurre con i temi più scottanti. Scottanti e dibattuti, a volte nel bene e altre volte nel male. ... Leggi su inter-news (Di venerdì 24 febbraio 2023)è ileditoriale mattutino di Inter-News.it curato da Daniele Berardi. Ogni mattina il buongiorno ai tifosi interisti sulla Inter-News Web TV arriva in formatocon una riflessione sui temi più importanti di giornata in casa nerazzurra. Nella puntata odierna focus su, tornati protagonisti in Inter-Porto– Ogni mattina, dal lunedì al sabato, l’appuntamento fisso è il nuovo format di Inter-News.it in. Ileditoriale del nostro Daniele Berardi vi accompagnerà quotidianamente, aprendo le vostre giornate nerazzurre con i temi più scottanti. Scottanti e dibattuti, a volte nel bene e altre volte nel male. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : La cosa migliore di #IntPor 1:0 è stata probabilmente la coreografia del tifo interista. L’#Inter vince grazie al g… - PrimeVideoIT : E niente, la sblocca PROPRIO LUI, Romelu Lukaku. Ce lo aspettavamo? #interporto #ucl #primevideo #championsleague… - infoitsport : VIDEO – Lukaku-Brozovic: bentornati! Nuove armi per l’Inter | Good Morning Interfans - internewsit : VIDEO - Lukaku-Brozovic: bentornati! Nuove armi per l'Inter | Good Morning Interfans - - _gyomei__ : RT @ohhrikiii: che culo ha l'inter facile segnare così lukaku ha dovuto fare un tap in dopo che il pallone gli è tornato addosso https://t.… -