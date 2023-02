VIDEO: Le Superstar scoprono i loro valori su WWE2K23, alcune reazioni sono esilaranti (Di venerdì 24 febbraio 2023) Gli appassionati di VIDEOgame e di wrestling hanno sicuramente già cerchiato in rosso sul calendario la data del 17 marzo, giorno in cui il nuovo capitolo del VIDEOgioco targato WWE, WWE2K23, sarà disponibile per tutte le piattaforme. La scorsa settimana è stato rivelato il roster che farà parte dell’edizione di quest’anno, mentre qualche giorno fa sul canale Youtube UpUpDownDown di Xavier Woods sono anche stati rivelati i rating delle varie Superstar. Un vero e proprio show con un panel di livello, a presentare ovviamente Xavier Woods con la partecipazione di Big E, Tyler Breeze, Bayley e Dakota Kai. C’è un 99 Oltre alla presentazione dei vari rating, sul canale è stata proposta anche la reazione di alcune Superstar. La maggior parte, mantenendo la ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 24 febbraio 2023) Gli appassionati digame e di wrestling hanno sicuramente già cerchiato in rosso sul calendario la data del 17 marzo, giorno in cui il nuovo capitolo delgioco targato WWE,, sarà disponibile per tutte le piattaforme. La scorsa settimana è stato rivelato il roster che farà parte dell’edizione di quest’anno, mentre qualche giorno fa sul canale Youtube UpUpDownDown di Xavier Woodsanche stati rivelati i rating delle varie. Un vero e proprio show con un panel di livello, a presentare ovviamente Xavier Woods con la partecipazione di Big E, Tyler Breeze, Bayley e Dakota Kai. C’è un 99 Oltre alla presentazione dei vari rating, sul canale è stata proposta anche la reazione di. La maggior parte, mantenendo la ...

