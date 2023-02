VIDEO - Intervista integrale a Vera Poliktovskaja: 'Mariupol come Grozny del 2000. Mia madre mai manipolata' (Di venerdì 24 febbraio 2023) - La figlia della giornalista assassinata nel 2006 dopo aver denunciato i crimini del Cremlino. Intervistata da Corrado Formigli a Piazza ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 24 febbraio 2023) - La figlia della giornalista assassinata nel 2006 dopo aver denunciato i crimini del Cremlino.ta da Corrado Formigli a Piazza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vascorossi : Momento di grazia e relax In vacanza dalla Città degli Angeli ho rilasciato un’intervista esclusiva… - GiuseppeConteIT : Con quest’ultimo decreto-vergogna che affossa il #Superbonus, il Governo Meloni pugnala alle spalle imprese, lavora… - PiazzapulitaLA7 : Vi racconto mia madre. L'intervista di Corrado Formigli a Vera Politkovskaja, figlia di Anna, la giornalista assas… - ninda1952 : RT @PechinoExpress: L'intervista doppia per la doppia conduzione del secolo? I nostri condottieri sono pronti a partire giovedì 9 marzo su… - FinanciaLounge : Video intervista – Aldo Bonati di @EticaSgr parla a #StayLive del loro impegno per fermare il finanziamento e mante… -