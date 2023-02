VIDEO – Darmian celebrato dalla UEFA, che intervento in Inter-Porto! (Di venerdì 24 febbraio 2023) Matteo Darmian continua a confermarsi una piacevole certezza per i nerazzurri, come ha dimostrato anche in Inter-Porto. In particolare un Intervento ha catturato l’occhio, come ha riproposto la UEFA attraverso i suoi canali social ufficiali CHE Intervento! – Una scivolata pazzesca e pulita sul pallone quella effettuata da Matteo Darmian in Inter-Porto. Un Intervento che certifica la bravura del difensore nerazzurro, che da poco ha inoltre rinnovato il suo contratto per un altro anno. Rinnovo meritatissimo come mostrano le sue prestazioni. E come sottolinea la UEFA, che ha riproposto la spettacolare giocata difensiva del numero 36. Darmian = smooth #UCL ... Leggi su inter-news (Di venerdì 24 febbraio 2023) Matteocontinua a confermarsi una piacevole certezza per i nerazzurri, come ha dimostrato anche in-Porto. In particolare unha catturato l’occhio, come ha riproposto laattraverso i suoi canali social ufficiali CHE! – Una scivolata pazzesca e pulita sul pallone quella effettuata da Matteoin-Porto. Unche certifica la bravura del difensore nerazzurro, che da poco ha inoltre rinnovato il suo contratto per un altro anno. Rinnovo meritatissimo come mostrano le sue prestazioni. E come sottolinea la, che ha riproposto la spettacolare giocata difensiva del numero 36.= smooth #UCL ...

