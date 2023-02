(Di venerdì 24 febbraio 2023)la vittoria per 3 - 0 sul campo del Nantes, che qualifica la sua Juve agli ottavi di finale di Europa League, il tecnico bianconero, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : Juventus a lavoro alla Continassa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Nantes ???? Buone notizie per… - juventusfans : #Allegri: “La squadra ha fatto 46 punti, ehm scusate no 46, 44 punti…”, chiaro riferimento al vergognoso gol annull… - SOPAZZOEMALATO : RT @FutbolOOC: Adani dopo la doppietta di Di Maria che realizza che la Juve di Allegri così passa il turno - AndreaZeoli : RT @FutbolOOC: Adani dopo la doppietta di Di Maria che realizza che la Juve di Allegri così passa il turno - giuIsz : RT @beacolombo_bc: La reazione di Allegri è stata quella di tutti -

Dopo la vittoria per 3 - 0 sul campo del Nantes, che qualifica la sua Juve agli ottavi di finale di Europa League, il tecnico bianconero, ...All.:. Reti : nel pt 5' e 20' rig. Di Maria; nel st 33' Di Maria. Espulso : nel pt 18'..., gol e highlights della partita di Serie A L'incontro in Romania è combattuto nel primo ...

Video Allegri, scuse a Sky e De Grandis dopo lo sfogo dell'andata La Gazzetta dello Sport

Video Nantes-Juve 0-3, Allegri: "Di Maria vede cose che altri non vedono" La Gazzetta dello Sport

Juve, verso il Nantes: l'ultimo dubbio di Allegri VIDEO Calciomercato.com

Allegri: "Con il Nantes è una finale" Sport Mediaset

Juve Next Gen, due giovani si allenano con Allegri VIDEO ilBianconero

Le parole dell'allenatore della Juventus alla fine della vittoria per 3-0 sul campo del Nantes che vale il passaggio agli ottavi di finale di Europa League.Le parole dell'allenatore della Juventus alla fine della vittoria per 3-0 sul campo del Nantes che vale il passaggio agli ottavi di finale di Europa League.