Viaggio in Ucraina, il pdocast di Vincenzo Frenda disponibile da oggi su RaiPlay Sound (Di venerdì 24 febbraio 2023) Viaggio in Ucraina è un podcast in 10 puntate realizzato da Vincenzo Frenda, inviato di guerra del Tg2, disponibile da oggi su RaiPlay Sound Da oggi 24 febbraio il podcast Viaggio in Ucraina è disponibile su RaiPlay Sound. Vincenzo Frenda, inviato di guerra del Tg2, racconta in dieci puntate la guerra vista da dentro. La storia si sviluppa attraverso dieci episodi. I primi cinque sono disponibili da oggi, gli ultimi cinque arriveranno sulla piattaforma multimediale dedicata all'offerta radiofonica della Rai il prossimo 10 marzo. Com'è la guerra vista da dentro? E' la domanda che si è posto ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 24 febbraio 2023)inè un podcast in 10 puntate realizzato da, inviato di guerra del Tg2,dasuDa24 febbraio il podcastinsu, inviato di guerra del Tg2, racconta in dieci puntate la guerra vista da dentro. La storia si sviluppa attraverso dieci episodi. I primi cinque sono disponibili da, gli ultimi cinque arriveranno sulla piattaforma multimediale dedicata all'offerta radiofonica della Rai il prossimo 10 marzo. Com'è la guerra vista da dentro? E' la domanda che si è posto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Dai bunker di #Kiev è passata a quello di Palazzo Chigi. Dopo un lungo viaggio notturno, Giorgia #Meloni è tornata… - crocerossa : ?? Presentato alla stampa il documentario 'Respiro d'inverno' alla presenza del Pres. @rosariovalastro e degli autor… - Carla6755 : RT @francesco088661: #Cronaca Questo individuo RIVOLTANTE ha criticato il viaggio della Premier #Meloni in #Polonia e #Ucraina con l'unico… - francesco088661 : RT @francesco088661: #Cronaca Questo individuo RIVOLTANTE ha criticato il viaggio della Premier #Meloni in #Polonia e #Ucraina con l'unico… - elmer_snerd : RT @GobGil: Carri armati americani Abrams in viaggio verso l'Ucraina -