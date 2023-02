Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2023 ore 17:45 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Viabilità DEL 24 FEBBRAIO 2023 ORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE DALL’USCITA PER LA COLOMBO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA TRA CASSIA BIS E Roma-TERAMO; SULLA STESSA Roma-TERAMO RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO, TRA VIA FIORENTINI E TOR CERVARA; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ INCOLONNAMENTI SULLA COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA; TRAFFICO INTENSO ANCHE SUI TRATTI EXTRAURBANI DELLE CONSOLARI CASSIA, TRA OLGIATA E GIUSTINIANAN, TIBURTINA TRA SETTEVILLE E TIVOLI, E CASILINA TRA IL RACCORDO ELA BORGHESIANA. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 24 febbraio 2023)DEL 24 FEBBRAIOORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE DALL’USCITA PER LA COLOMBO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA TRA CASSIA BIS E-TERAMO; SULLA STESSA-TERAMO RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO, TRA VIA FIORENTINI E TOR CERVARA; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ INCOLONNAMENTI SULLA COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA; TRAFFICO INTENSO ANCHE SUI TRATTI EXTRAURBANI DELLE CONSOLARI CASSIA, TRA OLGIATA E GIUSTINIANAN, TIBURTINA TRA SETTEVILLE E TIVOLI, E CASILINA TRA IL RACCORDO ELA BORGHESIANA. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Roma, lavori sulla Cassia: viabilità nel caos - StranoAlex : @SiTro82 @diarioromano No guardi a Roma oltre ad una viabilità ingestibile, esiste di fatto un problema che non ten… - Luigi63113241 : @DjkyoshiRox @InfoAtac Cioè anche aerei e treni partono e arrivano in ritardo, per cause tecniche o di viabilità me… - TeleBoario : Dopo gli incidenti mortali, su via Roma a Iseo scatta il limite dei 30 chilometri orari. Il comune ripensa la viabi… - Er_Foxy_71 : Stadio Pietralata, dagli espropri alla viabilità: partito il confronto pubblico con l'As Roma -