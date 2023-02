Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 24 febbraio 2023)DEL 24 FEBBRAIOORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INCIDENTE CHE HA COINVOLTO PIU’ VEICOLI NEI PRESSI DELL’USCITA PERSUD STA PROVOCANDO DISAGI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE: AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLO SVINCOLO PER LA BUFALOTTA; SULLO STESSO RACCORDO CODE ANCHE IN ESTERNA, QUI PER TRAFFICO INTESO, DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA VIA TOGLIATTI E TOR CERVARA; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA TRA VIA DUE PONTI E IL RACCORDO, E PIU’ A SUD IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA. UN INVITO ALL’ATTENZIONE ...