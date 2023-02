Via Irno, strada riaperta dopo intervento di messa in sicurezza (Di venerdì 24 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiÈ stato riaperto già nella tarda serata di ieri il traffico pedonale e veicolare nei pressi del sottopassaggio ferroviario dove, a causa della caduta di alcuni massi nel primo pomeriggio di ieri, si è reso necessario interdire la circolazione e intervenire d’urgenza per la messa in sicurezza. Una rete di protezione visibile anche ad occhio nudo garantisce tranquillità per auto, pedoni e passeggeri dei treni . Per più di un’ora è stata fermata anche la circolazione dei treni sulla tratta interessata dal crollo. La chiusura che ha visto al lavoro la polizia di Stato e anche gli agenti della municipale per regolamentare i flussi veicolari ha provocato conseguenze su tutto il traffico cittadino rimasto paralizzato in diversi punti della città a causa dell’interruzione di quello che può essere considerato uno snodo strategico. Ma ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiÈ stato riaperto già nella tarda serata di ieri il traffico pedonale e veicolare nei pressi del sottopassaggio ferroviario dove, a causa della caduta di alcuni massi nel primo pomeriggio di ieri, si è reso necessario interdire la circolazione e intervenire d’urgenza per lain. Una rete di protezione visibile anche ad occhio nudo garantisce tranquillità per auto, pedoni e passeggeri dei treni . Per più di un’ora è stata fermata anche la circolazione dei treni sulla tratta interessata dal crollo. La chiusura che ha visto al lavoro la polizia di Stato e anche gli agenti della municipale per regolamentare i flussi veicolari ha provocato conseguenze su tutto il traffico cittadino rimasto paralizzato in diversi punti della città a causa dell’interruzione di quello che può essere considerato uno snodo strategico. Ma ...

