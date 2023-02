“Via di casa”. Chiara Ferragni e Fedez, la scoperta sulla coppia: “Gli amici l’hanno rifiutato” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Chiara Ferragni e Fedez, altro che pace: stavolta la bomba la lancia Vanity Fair; secondo il giornale la crisi sarebbe vicina ad un punto di non ritorno. Nelle ultime settimane l’attenzione sulla coppia è stata altissima con le chiacchiere che si sono sprecate. L’ultima a sollevare un polverone era stata Guia Soncini che su l’Linkiesta aveva dato pesanti retroscena sul gossip del momento “Entrambi hanno chiesto a Prime una settimana non prevista di sosta nelle riprese”. “La seconda stagione della serie The Ferragnez non può non contenere la crisi di stato di cui tutti parlano, i prodotti Prime hanno lavorazioni lunghe (vanno sottotitolati per tutto il mondo, e resi legalmente inattaccabili per i diversi luoghi). E – visto che a loro ora non va di filmare e di tirarsi i piatti a favor di camera – la ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 febbraio 2023), altro che pace: stavolta la bomba la lancia Vanity Fair; secondo il giornale la crisi sarebbe vicina ad un punto di non ritorno. Nelle ultime settimane l’attenzioneè stata altissima con le chiacchiere che si sono sprecate. L’ultima a sollevare un polverone era stata Guia Soncini che su l’Linkiesta aveva dato pesanti retroscena sul gossip del momento “Entrambi hanno chiesto a Prime una settimana non prevista di sosta nelle riprese”. “La seconda stagione della serie The Ferragnez non può non contenere la crisi di stato di cui tutti parlano, i prodotti Prime hanno lavorazioni lunghe (vanno sottotitolati per tutto il mondo, e resi legalmente inattaccabili per i diversi luoghi). E – visto che a loro ora non va di filmare e di tirarsi i piatti a favor di camera – la ...

