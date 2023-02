Via Crucis 2023 da Gerusalemme: dove seguirla in Tv (Di venerdì 24 febbraio 2023) Dal 24 febbraio alle ore 11 tutti i venerdì di Quaresima su Tv2000 è possibile seguire la Via Crucis da Gerusalemme Tv2000, dal 24 febbraio tutti i venerdì di Quaresima alle ore 11, trasmette la Via Crucis sulla Via Dolorosa nella città vecchia di Gerusalemme, insieme ai frati francescani della Custodia di Terra Santa. Un appuntamento a cui partecipano pellegrini di ogni nazionalità per ripercorrere i passi di Gesù verso il Calvario. Le 14 stazioni della Via Crucis si snodano negli stretti vicoli del quartiere oggi musulmano, tra i rumori e gli odori del mercato fino alla Basilica del Santo Sepolcro. Sul Calvario e nell’Edicola della Resurrezione. Da secoli la Via Crucis è parte della vita religiosa di Gerusalemme: alla fine dell’Epoca crociata ha assunto un percorso ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 24 febbraio 2023) Dal 24 febbraio alle ore 11 tutti i venerdì di Quaresima su Tv2000 è possibile seguire la ViadaTv2000, dal 24 febbraio tutti i venerdì di Quaresima alle ore 11, trasmette la Viasulla Via Dolorosa nella città vecchia di, insieme ai frati francescani della Custodia di Terra Santa. Un appuntamento a cui partecipano pellegrini di ogni nazionalità per ripercorrere i passi di Gesù verso il Calvario. Le 14 stazioni della Viasi snodano negli stretti vicoli del quartiere oggi musulmano, tra i rumori e gli odori del mercato fino alla Basilica del Santo Sepolcro. Sul Calvario e nell’Edicola della Resurrezione. Da secoli la Viaè parte della vita religiosa di: alla fine dell’Epoca crociata ha assunto un percorso ...

