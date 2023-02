Vi difenderemo dai danni di Pd e M5s | la promessa del leghista Bagnai

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Senatore, ha visto che pasticcio col Superbonus? Che ne pensa? davvero questa misura rischia di mandare i conti dello Stato gambe all'aria? «Fino al primo di marzo, quando finirà l'interlocuzione fra Istat ed Eurostat sui conti dello Stato, mancheranno gli elementi fondamentali per capire come i crediti generati dal Superbonus impatteranno sulla finanza pubblica. C'è poi un altro tema che non tutti tengono in conto: dal 2024 le regole di bilancio europee saranno di tipo predittivo e quindi molto sensibili all'emersione di debiti in anni futuri, come quelli che il Superbonus crea secondo le nuove regole Eurostat». Qual è il suo giudizio su questa misura? «Qui bisogna distinguere due piani di giudizio: quello politico e quello istituzionale. Politicamente, secondo noi della Lega è una misura sbagliata, tanto che votammo contro fin dall'inizio. ...