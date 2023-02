Verso Milano Cortina 2026: perché bisogna essere ottimisti (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il bicchiere? “Mezzo pieno”. Anzi, da essere ottimisti in questo inizio di 2023 in cui gli sport invernali hanno celebrato i loro Mondiali consentendo di aprire uno spaccato a tre anni dall’appuntamento con le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 dove l’obiettivo sarà fare il pieno di medaglie. Le prime pagine dei giornali se le sono prese Sofia Goggia, con la sua discesa sfortunata, e le donne dello sci alpino. Uno spazio se lo è ritagliato anche il biathlon. Ma il resto? Ecco una panoramica con i giudizi di Max Ambesi, voce storica di Eurosport che è pere gli appassionati italiani la casa dello sport invernale. Partiamo dallo sci alpino: voto ai Mondiali italiani? “Credo che si debba sempre guardare da dove si viene e dove si è arrivati. Nel 2021, giocando in casa a Cortina con grandi ... Leggi su panorama (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il bicchiere? “Mezzo pieno”. Anzi, dain questo inizio di 2023 in cui gli sport invernali hanno celebrato i loro Mondiali consentendo di aprire uno spaccato a tre anni dall’appuntamento con le Olimpiadi didove l’obiettivo sarà fare il pieno di medaglie. Le prime pagine dei giornali se le sono prese Sofia Goggia, con la sua discesa sfortunata, e le donne dello sci alpino. Uno spazio se lo è ritagliato anche il biathlon. Ma il resto? Ecco una panoramica con i giudizi di Max Ambesi, voce storica di Eurosport che è pere gli appassionati italiani la casa dello sport invernale. Partiamo dallo sci alpino: voto ai Mondiali italiani? “Credo che si debba sempre guardare da dove si viene e dove si è arrivati. Nel 2021, giocando in casa acon grandi ...

