Verso Empoli-Napoli, l’ex Calaiò: “Gara insidiosa, ma ho fiducia nel club campano” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Durante la trasmissione radiofonica di Marte Sport Live, in onda sulle frequenze di Radio Marte, è intervenuto Emanuele Calaiò. l’ex centravanti del Napoli ha parlato della prossima sfida degli azzurri, che affronteranno l’Empoli di Paolo Zannetti al Castellani: “Le insidie in Toscana ci sono, eccome. Il club campano troverà una squadra ben allenata, che gioca un ottimo calcio ed ha una sua identità precisa. Non si chiude e prova a giocarsela, anche con tanti giovani interessanti”. Empoli-Napoli, Emanuele Calaiò: “Il club toscano cresce bene i giovani, Parisi e Vicario ormai sono certezze” fabiano-parisi l’ex calciatore del Napoli Emanuele Calaiò ha poi ... Leggi su contropiedeazzurro (Di venerdì 24 febbraio 2023) Durante la trasmissione radiofonica di Marte Sport Live, in onda sulle frequenze di Radio Marte, è intervenuto Emanuelecentravanti delha parlato della prossima sfida degli azzurri, che affronteranno l’di Paolo Zannetti al Castellani: “Le insidie in Toscana ci sono, eccome. Iltroverà una squadra ben allenata, che gioca un ottimo calcio ed ha una sua identità precisa. Non si chiude e prova a giocarsela, anche con tanti giovani interessanti”., Emanuele: “Iltoscano cresce bene i giovani, Parisi e Vicario ormai sono certezze” fabiano-parisicalciatore delEmanueleha poi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GifGifuni : RT @allgoalsnapoli: Notizie, interviste e filo diretto nell’appuntamento radiofonico di Forza Napoli Sempre a due giorni da #EmpoliNapoli V… - sscalcionapoli1 : SKY – Napoli, verso l’Empoli: Osimhen e Kvara titolari, tre ballottaggi per Spalletti - MarekNapoli : RT @napolimagazine: SKY - Napoli, verso l'Empoli: Osimhen e Kvara titolari, tre ballottaggi per Spalletti - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Napoli, verso l'Empoli: Osimhen e Kvara titolari, tre ballottaggi per Spalletti - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Napoli, verso l'Empoli: Osimhen e Kvara titolari, tre ballottaggi per Spalletti -