Veronica Pivetti, la depressione e l'amicizia speciale con Giordana (Di venerdì 24 febbraio 2023) Veronica Pivetti condivide lo stesso tetto con l'"amica speciale" Giordana al suo fianco in un momento importante della sua vita: le due donne hanno anche un sodalizio professionale. L'attrice sarà tra gli ospiti della puntata di "Oggi è un altro giorno" in onda su Raiuno a partire dalle 14:05. Una carriera ricca di successi raccolti con le fiction come Provaci Ancora Prof, Commesse, Il Maresciallo Rocca e il ruolo di Fosca la fragile e paziente moglie di Raniero nel lungometraggio Viaggi Di Nozze. La Pivetti ha vissuto una storia d'amore a fianco del collega Giorgio Ginex , con il quale è convolata a nozze nel 1996. Il matrimonio però ha vita breve e dopo 4 anni volge al termine per motivi ancora sconosciuti. Da quel momento, l'attrice si è professata single e successivamente ha attraversato un ...

