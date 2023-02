Veronica Pivetti: età, malattia, marito, fidanzata e biografia dell’attrice (Di venerdì 24 febbraio 2023) Veronica Pivetti è nata il 19/02/1965 a Milano e ha 58 anni d’età. E’ un’attrice, doppiatrice e conduttrice televisiva. Veronica Pivetti età, marito, fidanzata Dal 1996 al 2000 Veronica è stata sposata con l’attore e conduttore radiofonico Giorgio Ginex. Nel 2016 ha partecipato al docu-film Lunàdigas – ovvero delle donne senza figli nel quale ha portato la propria ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 24 febbraio 2023)è nata il 19/02/1965 a Milano e ha 58 anni d’età. E’ un’attrice, doppiatrice e conduttrice televisiva.età,Dal 1996 al 2000è stata sposata con l’attore e conduttore radiofonico Giorgio Ginex. Nel 2016 ha partecipato al docu-film Lunàdigas – ovvero delle donne senza figli nel quale ha portato la propria ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Veronica Pivetti è fidanzata? Età e vita privata - altrogiornorai1 : Veronica Pivetti ospite di @serenabortone nella puntata odierna di #OggièUnAltroGiorno (?14.00 ??@RaiUno ??@RaiPlay)… - sidespirito : daria bignardi veronica pivetti quant'è che non sei più fidanzata eeeeh le invasioni barbariche - sidespirito : veronica pivetti sono dispotica perché penso che le cose vadano fatte a modo mio e basta non rompiamo i coglioni si… - sidespirito : veronica pivetti una cosa molto strana a me mi cola sempre la narice destra non tiro cocaina giuro perché daria big… -