Veronica Pivetti: chi è, età, carriera, oggi, compagno, libro, sorella e ultime notizie (Di venerdì 24 febbraio 2023) Torna, come ogni ogni giorno, l'appuntamento con oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche l'attrice Veronica Pivetti, che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera all'amore. Oltre a lei, in studio, anche i colleghi Massimo Ghini e Paolo Ruffini. Dagli esordi al debutto di Veronica Pivetti Veronica Pivetti è nata a Milano il 19 febbraio del 1965 e dopo aver terminato il liceo artistico e poi l'accademia di Brera, ha lavorato periodo presso la bottega di un pittore, prima di dedicarsi al cinema e al mondo dello spettacolo. Ha debuttato come doppiatrice alla tenera età di 7 anni. Negli anni '80 ha lavorato come doppiatrice per alcuni cartoni animati e ha ...

