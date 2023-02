Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Verona, Djuric: 'Erano state fatte altre scelte, ma poco dopo ero titolare. Vi spiego la decisione': Milan Djuric,… - Fantacalcio : Verona, Djuric: 'La salvezza? Qui sarà più difficile che a Salerno' - sportli26181512 : Verona: un bomber dagli svincolati: Secondo quanto riportato da Hellaslive il Verona, complici gli infortuni pesant… - TuttoHellasVer1 : L'Arena - Serata dedicata allo sport veronese, per il Verona ci sarà Djuric - HellasLive : #HellasVerona, prosegue il recupero di #Djuric -

Infortunati: Hrustic, Veloso (dubbio);, Henry (stagione finita). Squalificati: / Tutta la Serie A TIM è su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il ...Commenta per primo Secondo quanto riportato da Hellaslive il, complici gli infortuni pesanti diHenry, sta cercando un attaccante nel mercato degli svincolati. Il nome su cui il mirino è puntato è quello di Jurgen Locadia bomber olandese ex - ...

Verona, Djuric: 'Erano state fatte altre scelte, ma poco dopo ero titolare. Vi spiego la decisione' Calciomercato.com

Djuric: "Salvarsi con l'Hellas sarà più difficile rispetto alla Salernitana: vi spiego perché" TUTTO mercato WEB

Video: Intervista Milan Djuric, attaccante Hellas Verona, ospite del Villaggio del Carnevale (Faccincani) L'Arena

Djuric re di San Zeno: «Salvezza Il Verona non ha mai mollato» L'Arena

Tutto pronto per la "Serata dello Sport Gialloblù": al Giardino d'Estate ospite anche Milan Djuric VeronaSera

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Milan Djuric, attaccante dell’Hellas Verona attualmente ai box per infortunio, ha parlato ospite del Villaggio del Carnevale a Verona ripartendo da un bilancio sulla sua stagione fino a questo momento ...