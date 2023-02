“Vergogna inaccettabile”. GF Vip, decisione choc di Signorini sui 4 vipponi: si è messa male (Di venerdì 24 febbraio 2023) Nel corso di ogni avvincente capitolo dell’ultima 36esima puntata del GF Vip 7, Alfonso Signorini con fare perentorio ha mostrato ancora ed ancora una misteriosa quanto temibile busta nera ai telespettatori. Poi è arrivato il momento. Gli spartani nei guai e l’inizio del van-gate, che già sta impazzando da ore online e non intende fermarsi. Guai per Nicole Murgia, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia ed Edoardo Donnamaria. Insinuazioni sull’omosessualità di un altro vippone, frasi volgari e più discorsi sul rapporto tra i Donnalisi. Tutti e quattro i vipponi sono stati isolati da Alfonso Signorini e solo una volta scattata la seconda serata. Spiegando di non possedere l’audio della clip incriminata del van gli ha chiesto che cosa avessero detto. Prima un provvedimento disciplinare per Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi, meglio detti ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 24 febbraio 2023) Nel corso di ogni avvincente capitolo dell’ultima 36esima puntata del GF Vip 7, Alfonsocon fare perentorio ha mostrato ancora ed ancora una misteriosa quanto temibile busta nera ai telespettatori. Poi è arrivato il momento. Gli spartani nei guai e l’inizio del van-gate, che già sta impazzando da ore online e non intende fermarsi. Guai per Nicole Murgia, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia ed Edoardo Donnamaria. Insinuazioni sull’omosessualità di un altro vippone, frasi volgari e più discorsi sul rapporto tra i Donnalisi. Tutti e quattro isono stati isolati da Alfonsoe solo una volta scattata la seconda serata. Spiegando di non possedere l’audio della clip incriminata del van gli ha chiesto che cosa avessero detto. Prima un provvedimento disciplinare per Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi, meglio detti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ChiesaRoch59 : RT @alfredobazoli: La vergogna di un #governo che non spende una parola per l'aggressione #fascista di Firenze, e minaccia la preside che l… - LuiRispoli : Una vergogna la scelta di ristrutturare due siti, uno addirittura sede di un partito, che non sono destinati ad alc… - line3line33 : RT @alfredobazoli: La vergogna di un #governo che non spende una parola per l'aggressione #fascista di Firenze, e minaccia la preside che l… - luciaferrari63 : RT @alfredobazoli: La vergogna di un #governo che non spende una parola per l'aggressione #fascista di Firenze, e minaccia la preside che l… - Riccardo_asr4 : @agostinopalazz1 @marcofurfaro Agghiacciante, da far accapponare la pelle. Mai vista sí tanta violenza. Una vergogn… -