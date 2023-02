Vera Politkovskaja: 'Putin fa finta che vada tutto bene. In Russia sta crollando tutto, situazione indescrivibile' (Di venerdì 24 febbraio 2023) " Quello che accade all'interno del paese è indescribile, va tutto male. Ma Putin mantiene la facciata". "Qui il giornalismo non esiste, sono stati distrutti tutti i mass media che avevano punti di ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 24 febbraio 2023) " Quello che accade all'interno del paese è indescribile, vamale. Mamantiene la facciata". "Qui il giornalismo non esiste, sono stati distrutti tutti i mass media che avevano punti di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PiazzapulitaLA7 : Mia madre, Anna, era una persona che non poteva essere manipolata in nessuna maniera. Vera Politkovskaja… - PiazzapulitaLA7 : Onorati di avere con noi stasera Vera Politkovskaja, figlia di Anna Politkovskaja, giornalista assassinata in Russi… - PiazzapulitaLA7 : 'Difficile da persuadere, una persona che non poteva essere manipolata. Con noi figli non era dura, ma era severa'… - Chora_Media : A un anno dall'inizio della guerra in #Ucraina, @ceciliasala ha intervistato Vera Politkovskaja, la figlia di Anna,… - StefanoRe83 : @GiovaQuez Certo che invitare a parlare sto coglione dopo Vera Politkovskaja è da farabutti (e siamo gentili) -